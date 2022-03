Kaag wil strengere handhaving Europese begrotingsregels, onafhankelijk toezicht

Sigrid Kaag spreekt in Maastricht over de Europa-koers van het kabinet.

Den Haag

De Europese Commissie en de Raad van Ministers schieten tekort, mede doordat politieke overwegingen een te grote rol spelen. Het toezicht kan worden overdragen aan een onafhankelijke instelling. Als begrotingsregels worden overtreden, zouden automatische sancties kunnen volgen. Dat zei minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) dinsdag bij een toespraak over de Europese Unie aan de Universiteit Maastricht.

Kaag roemde de EU als een project dat Europa vrede en welvaart heeft gebracht. Door de oorlog in Oekraïne heeft de EU ‘een niet eerder vertoonde eensgezindheid en daadkracht laten zien’, aldus Kaag. ‘Laten we deze crisis aangrijpen om in onze eigen defensie te investeren en samenwerking tussen de lidstaten te versterken.’ Ook op andere terreinen, zoals migratie, energie en klimaat, zou de EU een dergelijke eensgezindheid moeten tonen, vindt Kaag. ‘Dit kabinet wil een voortrekkersrol spelen in een sterke en slagvaardige Unie.’

Daarnaast houdt Nederland vast aan enkele vertrouwde uitgangspunten. Als Europa een geopolitieke rol wil spelen, is een sterke financiële en economische basis een voorwaarde, aldus Kaag. Op dit moment spreken de lidstaten van de Europese Unie over de ‘modernisering’ van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), de regels voor het begrotingsbeleid binnen de eurozone. Volgens deze regels mag het begrotingstekort van een euroland niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen en de staatsschuld niet meer dan 60 procent. Aan deze normen wil niemand tornen omdat daarvoor een aanpassing van het Europees Verdrag nodig is.

soepelheid

Landen als Frankrijk pleiten echter voor meer soepelheid bij het toepassen van de normen. Zo zouden investeringen in duurzaamheid en defensie van het tekort kunnen worden uitgezonderd. Ook zouden eurolanden hun staatsschuld langzamer kunnen terugbrengen. Nederland is hier terughoudend in, zei Kaag in Maastricht. ‘Het is in ieders belang dat de overheidsfinanciën in de eurolanden er goed voor staan. Juist ook in onstabiele tijden hebben we dat fundament hard nodig.’

De eurocrisis heeft geleerd dat publieke investeringen ook in tijden van crisis noodzakelijk zijn. Maar, zei Kaag: ‘Lidstaten dienen vooral slimmere keuzes te maken in hun begroting, dan kan ruimte ontstaan voor groene en groeibevorderende investeringen.’

Nederland erkent echter dat een snelle reductie van de staatsschuld voor veel landen niet realistisch is. Griekenland heeft een schuld van 180 procent van het bruto binnenlands product, Italië zit op 146, België op 120, Spanje en Frankrijk op 117, Portugal op 115, terwijl Nederland op 49 procent zit.

‘verantwoord tempo’

Het is belangrijk dat hoge staatsschulden worden gereduceerd, maar dat moet in een ‘verantwoord tempo’ gebeuren, aldus Kaag. Nederland is daarom voorstander van realistische regels waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Toezicht op naleving zou ondergebracht kunnen worden bij een onafhankelijke instantie, omdat de Europese Commissie en de Europese Raad (van ministers) zich te veel zouden laten leiden door politieke overwegingen. Zo werd Frankrijk in 2014 niet bestraft voor zijn hoge begrotingstekort ‘omdat het Frankrijk is’, zoals de toenmalige Commissievoorzitter Juncker zei.

Sancties voor het overtreden van de begrotingsregels zijn nog nooit opgelegd, constateerde Kaag in een vorige week aan de Tweede Kamer verstuurde brief. Daarom zou de handhaving van de Europese regels beter georganiseerd moeten worden. Allereerst zou een lidstaat zelf een plan kunnen opstellen om schulden te verminderen, zijn economie te hervormen en te investeren in economische groei. De Commissie en de Raad zouden deze plannen politiek kunnen toetsen en goedkeuren.

Controle op naleving kan worden overgelaten aan een onafhankelijke instelling, bijvoorbeeld een ‘versterkt’ Europees Begrotingscomité, zoals Kaag vorige week aan de Kamer schreef. Het Comité is een adviesorgaan van de Commissie dat uit economische wetenschappers en bankiers bestaat. Bij overtreding zouden mogelijk automatische sancties volgen. Nederland heeft een soortgelijk voorstel eerder gedaan: de handhaving van de begrotingsregels voor de eurozone zou er minder politiek door worden.

oppositie boos over afwezigheid Kaag

De oppositie in de Tweede Kamer pikt het niet dat minister Sigrid Kaag (Financiën) niet is komen opdagen om mondelinge vragen te beantwoorden tijdens het wekelijkse vragenuur. De bewindsvrouw was in Maastricht voor een speech over het Europa-beleid van het kabinet en stuurde staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) als vervanger. SP-leider Lilian Marijnissen had eigenlijk minister-president Mark Rutte willen bevragen over de koopkracht van burgers, die een enorme dreun krijgt door de sterk gestegen prijzen van met name energie en brandstof. Omdat de premier andere verplichtingen had, rekende Marijnissen erop dat Kaag als vicepremier in zijn plaats zou komen. Maar ook zij had dus een andere afspraak. Na onderling overleg is afgesproken dat Rutte later op de dag alsnog naar de Kamer komt om de vragen van Marijnissen te beantwoorden. De SP-leider vindt dat Kaag zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grove minachting van de Tweede Kamer en de democratie’.