Kabinet beschouwt Oekraïense vluchtelingen als landelijke crisis en tuigt speciale organisatie op

Het kabinet gaat de opvang van Oekraïense vluchtelingen benaderen als een landelijke crisis. De crisisaanpak, waardoor ministeries beter en sneller met elkaar kunnen samenwerken, treedt woensdag in werking. Dit heeft minister-president Mark Rutte dinsdag gezegd na afloop van een kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.

Den Haag

De crisisaanpak komt onder leiding te staan van Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid. Voor de organisatie van grootschalige vluchtelingenopvang zal ‘op alle niveaus – van persoonlijk initiatief tot alle overheidslagen – een serieuze inspanning worden gevraagd’, schreef ze dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De crisisaanpak zal in drie fases verlopen. Tijdens de eerste fase, waarin Nederland zich nu bevindt, zijn diverse opvanglocaties ingericht voor in totaal 2000 opvangplekken, onder meer in Groningen, Gorinchem en Harskamp, daarvan zijn er inmiddels 1400 in gebruik. De noodopvang in Harskamp zit sinds maandag vol.

