Minister Wiersma wil nieuwe aanpak van pesten op school

Den Haag

Scholen worden voortaan verplicht ernstige incidenten zoals geweld en wapenbezit te melden aan de onderwijsinspectie, de inspectie krijgt de mogelijkheid diepgravender onderzoek te doen naar de sociale veiligheid op scholen en er komt een onafhankelijk meldpunt waar ouders en leerlingen misstanden kunnen melden.

Volgens de minister zijn de extra maatregelen nodig omdat de landelijke pestcijfers niet verbeteren. ‘Hoewel veel scholen hier gelukkig wel veel aandacht voor hebben, blijft het feit dat de landelijke pestcijfers gewoon niet verbeteren. Leraren melden dat ‘de straat’ – mede door corona – steeds vaker de school in komt. Dat een ruzie die buiten school is ontstaan zich in de lokalen voortzet.’ Ook wijst Wiersma in de krant e..

