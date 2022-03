In week 140.000 euro naar campagne online

Politieke partijen hebben voor het eerst in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in een week meer dan 100.000 euro besteed aan internetadvertenties. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van Google en Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. PvdA en GroenLinks steken hier het meeste geld in. In de periode van 20 tot en met 26 februari gaven politieke partijen samen ruim 140.000 euro uit aan advertenties op Google, YouTube, Facebook en Instagram. Daarbij is gekeken naar uitgaven van landelijke en regionale afdelingen, lokale partijen en individuele kandidaten. Een week eerder ging het nog om zo’n 85.000 euro.