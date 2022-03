Een vrouwelijke SGP’er in Dordrecht? ‘Dat is hier niet echt een issue’

Dordrecht

SGP’er Eline Nieuwland (30), kandidaat-raadslid in Dordrecht, heeft geen idee aan wie ze zojuist een verkiezingsfolder heeft aangeboden. Zij ziet een doodgewone, ietwat slonzig geklede man – daarvan waren er al zoveel voorbijgekomen. Niets bijzonders? Toch wel, want achter die burgerlijke camouflage gaat oud-profvoetballer René van der Gijp schuil, haast onherkenbaar in vrijdagse vrijetijdskleding. De beroemde sportanalist woont in de buurt en doet aan het begin van de middag boodschappen met zijn zoon.

Nieuwland kent hem niet. ‘Gaat u stemmen op 16 maart?’ vraagt ze de televisiester.

‘Ik heb geen idee, liefie. Sta jij op de lijst dan?’

‘Zeker’, antwoordt ze. ‘Voor het eerst een vrouw namens de SGP.’

Van der Gijp reageert verrast. ‘..

