Hoe de crisis in Oekraïne alles te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen

Zeker in tijden van internationale crises is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Den Haag. Op zijn beurt kan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen verstrekkende gevolgen hebben voor de Haagse politiek.

Den Haag

Over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 ligt de schaduw van de oorlog in Oekraïne. Gemeentepolitiek en Oekraïne hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Gemeentepolitiek gaat over jeugdzorg, hondenbelasting en woningbouw, niet over sancties en clusterbommen.

Toch ligt Oekraïne dichter bij de gemeentegrens dan het lijkt. Door de oorlog stijgen de energieprijzen nog sneller, en komen inwoners met een krappe beurs nog krapper te zitten. De gemeente zal voorzieningen moeten treffen. Meteen na het uitbreken van de oorlog gingen burgemeesters in Groningen al op zoek naar geschikte opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

‘Oekraïne ligt dichter bij de gemeentegrens dan het lijkt’

Bij de gemee..

