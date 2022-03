Analyse: Oekraïne, de Europese Unie en de beschaafde wereld ...

‘Wij hebben aangetoond dat we op z’n minst uw gelijken zijn.’ De Oekraïense president Zelensky liet er woensdag in het Europees Parlement geen misverstand over bestaan: ‘Met ons erbij zal de Europese Unie sterker zijn.’

De Oekraïense president Zelensky in het Europees Parlement: 'Laat ons niet in de kou staan.'

Met wallen onder zijn ogen en gekleed in zijn beruchte groene T-shirt sprak Volodymyr Zelensky vanuit Oekraïne online het Europees Parlement toe.

‘Ik kan moeilijk ‘’goedemiddag’’ zeggen, want dit is geen goede dag’, zo begon Zelensky tegen een zaal waar een aantal Europarlementariërs een Oekraïense vlag over de schouders had gedrapeerd. ‘Voor sommige van mijn landgenoten is dit zelfs hun laatste dag: vandaag betalen zij de ultieme prijs voor hun land.’

De toespraak van Zelensky was een betoog over de strijd van een volk dat in de ogen van de president Oekraïens én Europees is. ‘Laat ons niet in de kou staan.’ Vervolgens herhaalde hij wat hij maandag schriftelijk in Brussel op tafel heeft gelegd: een Oekraïens lidmaatschap van de Europese U..

