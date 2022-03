CDA wil een speciale ambassadeur en noodplan voor de opvang van Oekraïners

Drukte bij een inzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. Het CDA wil via een noodplan de hulp in

Den Haag

Zo’n ambassadeur zou onderdeel moeten zijn van een noodplan, dat de regering moet maken, opperen de christen-democraten in een plan dat dinsdagavond is gelanceerd. Het CDA wijst erop dat de vluchtelingenorganisatie UNHCR ‘de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw in Europa’ voorspelt. En daarom moet Nederland zich daar tijdig op voorbereiden, vindt de partij. ‘Oekraïners zijn Europeanen. Opvang in de regio betekent dan ook dat we als Europa en Nederland zelf deze mensen gaan helpen.’

De opvangambassadeur moet ‘heel snel’ met gemeenten en maatschappelijke organisaties om tafel om opvanglocaties en -voorzieningen te regelen. Te denken valt aan het ombouwen van leegstaande hotels of kantoren, suggereert het CDA. Daarbij moet spra..

