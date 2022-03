Kamer wil structureel meer geld voor defensie

Den Haag

‘Het ondenkbare is denkbaar en het onmogelijke is mogelijk geworden. Met de inval in Oekraïne is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen.’ Met deze plechtige woorden opende premier Rutte maandag een debat waarin de Tweede Kamer zijn afschuw uitsprak over ‘Putins oorlog’ in Oekraïne. Rutte: ‘Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid generaties lang een gegeven. Die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Veiligheid is ons kostbaarste bezit. Dat moeten we beschermen en verdedigen, we moeten bereid zijn daar een prijs voor te betalen.’

De motie-Sjoerdsma (D66) die het kabinet oproept ‘manieren te zoeken’ om nog deze kabinetsperiode structureel extra te investeren in defensie (naast de verhoging waar dit kabinet al..

