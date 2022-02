CU en SGP niet blij met versplintering Amsterdam

De landelijke besturen van ChristenUnie en SGP zijn er niet gelukkig mee dat ChristenUnie en SGP in Amsterdam apart aan de verkiezingen meedoen. Dat maakt de kans op een zetel kleiner.

Den Haag

Dat zeggen de voorzitters Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) en Dick van Meeuwen (SGP) vandaag in deze krant. De twee willen na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart met elkaar hierover in gesprek.

In 2018 kreeg de ChristenUnie in Amsterdam 6837 stemmen en behaalde nipt één zetel. De SGP kreeg toen 546 stemmen. Dit jaar doen ChristenUnie en SGP opnieuw apart mee en dat kan de huidige zetel voor de ChristenUnie op het spel zetten.

Van Tatenhove zegt dat het behouden van die ene zetel spannend wordt. ‘De kans op een zetel voor een voluit christelijke geluid wordt kleiner.’ Ze vindt het ‘jammer’ dat de SGP pas eind januari besloot mee te doen met de verkiezingen in Amsterdam, toen de ChristenUnie de kandidatenlijst al kla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .