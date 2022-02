Waarom de ChristenUnie en de SGP lokaal minder samenwerken dan bij vorige verkiezingen

Jaren vormden ChristenUnie en SGP een lijst in Rotterdam, totdat het bij de ChristenUnie begon te knellen. Het leidde ertoe dat de ChristenUnie een punt achter de gezamenlijke lijst zette. Dit jaar is de SGP niet meer te vinden op de Rotterdamse kieslijst; de ChristenUnie gaat zelfstandig de verkiezingen in. Het is niet zo dat er in Rotterdam sprake was frictie, laat staan ruzie, verzekeren betrokkenen. Maar in de stad merkten de ChristenUnie-mensen dat een deel van de kiezers moeite had met de lijstcombinatie met de SGP – vooral vanwege de landelijke koers van de staatkundig gereformeerden.

De achterban voelde zich niet meer senang bij wat de SGP landelijk uitstraalt, zegt fractievoorzitter en lijsttrekker Tjalling Vonk. ‘Ze voelen..

