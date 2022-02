Sociale veiligheid in Kamer onderzocht

Den Haag

De Tweede Kamer stelt een ‘breed onafhankelijk onderzoek’ in naar de sociale veiligheid in het parlementsgebouw. Voorzitter Vera Bergkamp laat weten dat alle Kamerbewoners - parlementariërs, fractiemedewerkers en ambtenaren - worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig en de resultaten zijn niet herleidbaar naar personen, fracties of diensten.

De Kamer had vorig jaar het beleid rond sociale veiligheid al aangescherpt. Bergkamp heeft nu alsnog opdracht gegeven om een specifiek onderzoek uit te voeren, door een onafhankelijke organisatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .