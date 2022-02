FVD-leider Baudet weigert neveninkomsten bekend te maken

Thierry Baudet (FvD) tijdens een debat in de Tweede Kamer.Â

Den Haag

Volgens hem hebben die niets met zijn werk als parlementariër te maken, meldt zijn woordvoerster.

Voor Kamerleden geldt een gedragscode, waarin onder meer is vastgelegd dat zij extra inkomsten en giften moeten melden. Dat moet belangenverstrengeling of de schijn ervan voorkomen. Overtreders kunnen een sanctie opgelegd krijgen. Dat kan een aanwijzing zijn, een berisping of schorsing van ten hoogste maand. Dat betekent dat een betrokkene niet mag meedoen aan debatten, maar wel aan stemmingen.

NU.nl meldde eerder dat Baudet vorig jaar 85.000 euro heeft verdiend met de verkoop van zijn boeken. Maar er staat niets vermeld in het openbare register van de Tweede Kamer. Ook onderzocht het College van onderzoek integriteit een klacht ..

