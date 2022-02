‘Overheid moet in schrijnende situaties te hoge uitkering niet altijd terugvorderen’

Gemeenten en uitkeringsinstanties moeten de mogelijkheid hebben om in schrijnende situaties niet altijd een uitkering terug te vorderen. Een groot deel van de Tweede Kamer wil wettelijk vastleggen dat als bijvoorbeeld te veel geld is uitgekeerd, soms toch de ‘menselijke maat’ mag worden gehanteerd.

Den Haag

Een initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt, wordt vandaag ingediend door ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA. Nu is het nog zo dat wanneer mensen bijvoorbeeld iets te veel bijstand hebben ontvangen, het te veel ontvangen bedrag in bijna alle gevallen moet worden terugbetaald. Dat is zo geregeld in de huidige wet. Als mensen bovendien zelf hebben verzuimd te melden dat zij geen recht meer hadden op een hogere uitkering, moet boven op het terug te betalen bedrag ook nog een boete worden betaald. Dat kan in sommige situaties onrechtvaardig uitpakken, zegt ChristenUnie-Kamerlid en initiatiefnemer van het wetsvoorstel Don Ceder.

Hij wijst erop dat vanuit gemeenten en uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Sociale Verzekeri..

