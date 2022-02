Oppositie waarschuwt kabinet via de Eerste Kamer: AOW moet omhoog, bezuinigingen van tafel

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Sigrid Kaag, minister van Financien, en premier Mark Rutte tijdens een debat in de Eerste Kamer naar aanleiding van de regeringsverklaring.

Den Haag

De moties werden ingediend tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer. Ook sprak de Kamer zich uit tegen ontkoppeling van de AOW en vóór ruimere compensatie voor studenten die zich door het leenstelsel in de schulden hebben gestoken. Het gaat om plannen uit het regeerakkoord die nog niet zijn ingediend bij het parlement.

De Eerste Kamer wil voor 8 maart van het kabinet een reactie krijgen. Een deel van de Eerste Kamer wil meteen daarna daarover een debat. Vorig jaar voltrok zich eenzelfde scenario bij debatten over de huurverhoging. Dat mondde toen uit in een motie van afkeuring. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer slechts 32 van de 75 zetels.

