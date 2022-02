Minister: verklaring omtrent gedrag voor hulpverleners ‘niet waterdicht’

In de strijd tegen seksueel misbruik door humanitaire hulpverleners, is een verklaring omtrent gedrag mogelijk niet genoeg. Dat schrijft minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) in antwoord op Kamervragen. De hulpsector pleit juist voor zo’n verplichte verklaring.

Den Haag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor hulpverleners is ‘niet het enige middel en niet altijd sluitend’ bij het voorkomen van seksueel misbruik in arme landen. Dat schrijft minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) naar aanleiding van berichtgeving in het Nederlands Dagblad. Ze wijst erop dat ‘seksueel wangedrag in de praktijk zelden leidt tot veroordelingen’ en daarom niet wordt meegenomen bij een VOG-aanvraag. Het systeem is volgens Schreinemacher ‘niet waterdicht’.

Een gedragsverklaring focust op strafbare feiten, vooral overtredingen die met iemands nieuwe functie te maken hebben. Bij sommige beroepen is zo’n VOG verplicht: wie in het verleden hoge boetes kreeg voor te hard rijden, kan bijvoorbeeld..

