Christenunie-Kamerlid Ceder: kort bijstand niet om kerkelijk warmtefonds

Den Haag

Aanleiding voor de oproep is dat mensen met een krappe portemonnee gekort kunnen worden op hun uitkering, als zij steun ontvangen voor het betalen van hun energierekening. Het kabinet kondigde eerder compensatie aan voor de stijgende energiekosten. Per huishouden komt dat neer op ongeveer 400 euro. Dat geld kan eerlijker verdeeld worden, vinden sommige kerken. Ze roepen daarom leden die het wel kunnen missen op, om dat bedrag in een gezamenlijke pot te doen en via de kerk te laten doneren aan minima, die de steun het hardste nodig hebben. De donateurs kunnen bijvoorbeeld kerkleden zijn die een deel van het jaar in het buitenland verblijven, waardoor ze veel minder gas verbruiken.

energie-armoede

