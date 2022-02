Gündogan wil via kort geding tegen Volt schorsing opheffen

Den Haag

Gündoğan werd zondag door haar partij geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ze is nog lid van de Tweede Kamer, maar neemt op aandringen van haar partij geen deel aan debatten en treedt ook niet op in de media. De aard van de beschuldigingen laat de partij in het midden. Volgens Volt is dat nodig om een veilige sfeer te creëren voor melders.

Gündoğans advocaten Geert-Jan en Carry Knoops zeggen dat het Kamerlid het ‘betreurt dat het zo ver heeft moeten komen, omdat zij in de afgelopen dagen meerdere malen Volt de kans heeft gegeven om de situatie in der minne te regelen’.

Ze laat weten dat er ‘geen voor haar bevredigende oplossing bereikt c.q. aangeboden’ is.

De zaak dient volgens de verklaring van het advocatenkantoor v..

