Vlak voor de verkiezingen gaat het bij de SGP wéér over de vrouw

Steeds meer lokale SGP-afdelingen zetten vrouwen op de lijst. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is dat in elf gemeenten het geval.

Den Haag

‘Over die hele kwestie’, zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, ‘heb ik niks nieuws te melden. De een vindt dit, de ander vindt dat, ik ga daar niet allemaal emoties over geven. Ik ben druk met politiek-inhoudelijke zaken.’

Nee, de politieke en bestuurlijke top van de SGP had een nieuwe discussie over het ‘vrouwenstandpunt’ niet op het wensenlijstje staan – zeker niet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toch laaide afgelopen weken bij de staatkundig-gereformeerden wederom het debat op over de vrouw in het politieke ambt. Begin januari meldde het Reformatorisch Dagblad dat steeds meer lokale SGP-afdelingen vrouwen op de lijst zetten, in totaal elf gemeenten. Momenteel telt de partij één vrouwelijk raadslid, bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .