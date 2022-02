Zorgminister Kuipers botst in debat hard met FVD’er Van Meijeren

Een harde botsing tussen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren en zorgminister Ernst Kuipers. De bewindsman vertelde Van Meijeren dat hij zich ‘moet schamen’, nadat het Kamerlid RIVM-directeur Jaap van Dissel voor ‘leugenaar’ had uitgemaakt. ‘Ik ben echt even stil’, zei een boze Kuipers in het debat.

Minister Ernst Kuipers en Gideon van Meijeren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Den Haag

‘Er wordt hier nog een keer gezegd dat iemand die zich al twee jaar naar eer en geweten inspant, keihard heeft gelogen.’ De minister zei te hopen ‘dat dit ook op YouTube komt’, een verwijzing naar de video’s van FVD’ers die vaak op de kanalen van de partij op sociale media worden verspreid.

Overigens riep waarnemend Kamervoorzitter Martin Bosma Van Meijeren ook tot de orde, omdat Van Dissel zich niet kan verdedigen. Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, vroeg hier recent ook aandacht voor in een notitie over omgangsvormen in het parlement. Opmerkelijk is dat PVV-voorman Geert Wilders, de leider van de partij van Bosma, zich juist keerde tegen deze notitie en de strengere spelregels die Bergkamp voorstelt.

Van Meijeren verw..

