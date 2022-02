Nederland gaat weer open. Kwetsbaren moeten juist ‘extra voorzichtig’ zijn

Den Haag

‘Er gloort voorzichtig licht aan het einde van de tunnel’, zei premier Mark Rutte in november 2020. Nog even volhouden, was zijn optimistische boodschap. Maar de tunnel bleek nog niet eens halverwege: het ‘even’ werd ruim vijftien maanden, het ‘volhouden’ steeds lastiger. Toch klinkt het kabinet nu, bijna twee jaar na de eerste coronapatiënt in Nederland, opnieuw optimistisch. ‘Het land gaat weer open’, sprak minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag op de periodieke persconferentie.

Want hoewel dagelijks nog steeds tienduizenden mensen positief testen, lijkt de omikrongolf op zijn retour. Bovendien: de zorg kan het aan. Afgelopen week steeg het aantal ziekenhuisopnames weliswaar licht, maar niet zorgwekkend. De ic-bezettin..

