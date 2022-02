OMT steunt versoepelingen en kortere isolatie na besmetting

Den Haag

Kroegen mogen tot 01.00 uur openblijven, en iemand die besmet is met het virus hoeft niet zeven, maar vijf dagen thuis te blijven, mits deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is. Over de voorgestelde maatregelen zegt het OMT dat die waarschijnlijk slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de ic. Daarom zijn ze verantwoord, zeggen de adviseurs, wier advies belangrijk is voor het kabinet.

Het kabinet maakte voor het weekend al bekend welke versoepelingen het wilde doorvoeren. Voorwaarde hiervoor was wel een positief advies van het OMT. Dinsdag komen de betrokken bewindspersonen nog eens bijeen om het advies te bespreken. Zorgminister Ernst Kuipers maakt de officiële versoepelingen bekend. Deze..

