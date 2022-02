Ook de dominee moet bij ‘homotherapie’ oppassen. ‘We willen de cultuur progressiever maken’

Jeanet van der Laan: 'Voor de vraag of iets strafbaar is, weegt de aard, de duur en de frequentie mee.'

Den Haag

Het liefst hadden de initiatiefnemers van het voorstel om ‘homogenezing’ strafbaar te stellen, dit bij zowel minderjarigen als volwassenen verboden. ‘Daar hebben we echt lang over nagedacht’, zegt D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. Toch richt het nieuwe wetsvoorstel zich vooral op conversietherapie - zoals ‘homogenezing’ ook wel wordt genoemd - bij minderjarigen. ‘Hoezeer ik dat ook niet begrijp, er zijn volwassen mensen die er zelf voor kiezen dit soort gesprekken of therapieën te ondergaan. Dat behoort wel tot de keuzevrijheid van een volwassene.’

Wat wilt u precies verbieden?

‘Allereerst willen we het strafbaar maken om conversiebehandelingen aan te bieden, of daarvoor reclame te maken. Dat geldt voor álle ‘therapieën’, dus ook a..

