Nilüfer Gündogan heeft geen idee waarom Volt haar schorst voor grensoverschrijdend gedrag

Nilüfer Gündogan, Tweede Kamerlid voor Volt, heeft geen idee waarom ze zondagavond door haar partij is geschorst. De partij schrijft in een verklaring dat de afgelopen weken ‘enkele meldingen’ zijn ontvangen ‘die wijzen op grensoverschrijdend gedrag’ door het Kamerlid.

Nilüfer Gündogan (Volt) in de Tweede Kamer. Ze stelde op Twitter snel te reageren op de aantijgingen.

Gündogan zegt niet te weten in welke richting ze de klachten moet zoeken. ‘Ik weet niks en mag blijkbaar niks weten.’

De partij heeft een extern integriteitsbureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. In afwachting van het onderzoek is besloten om Gündogan per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. ‘Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’

‘Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, van partij- en publieksoptredens en van campagne-activiteiten’, zegt de woordvoerder van de fractie op de vraag wat de schorsing precies inhoudt tegen..

