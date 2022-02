Partijen keren zich tegen FVD en PVV

Den Haag

Klaver was zaterdag de eerste die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand deze oproep deed, tijdens een toespraak voor partijgenoten op het partijcongres van GroenLinks. Hij vindt dat partijen niet in zee moeten gaan met een ‘partij die de democratische rechtstaat verwerpt’.

Voor D66 staan de gemeenteraadsverkiezingen in het teken van de strijd tegen extremisme en polarisatie, zei partijleider Sigrid Kaag zaterdag vlak na Klaver tegen haar partijgenoten, zonder PVV en FVD bij naam te noemen. ‘Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren va..

