Kabinet wil snel en op grote schaal versoepelen

Gedreven door snel stijgend optimisme over de situatie in de ziekenhuizen, wil het kabinet de meeste coronabeperkingen met ingang van 18 februari fors afschalen. ‘De versoepelingen bieden perspectief voor grote groepen in de samenleving’, aldus minister Kuipers van Volksgezondheid donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.