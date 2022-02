Kabinet wil wel met NAM praten over afkoop schade

Staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) zegt niet bij voorbaat ‘nee’ tegen het voorstel van Shell Nederland om de aansprakelijkheid van de NAM voor de Groningse gaswinningsschade in één keer af te kopen. ‘Maar de kans dat er snel een bevredigende uitkomst zal komen, is niet heel groot’, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.