Minderjarige kandidaat mag op kieslijst Winterswijk staan

Een 15-jarige jongen die zich kandidaat heeft gesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mag op de kieslijst van een partij in Winterswijk blijven staan. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Hij had zich kandidaat gesteld zonder toestemming van zijn ouders, en die maakten bezwaar bij de raad.

Den Haag

Afgelopen vrijdag werd de lijst van de partij Frontale, met daarop nog één andere minderjarige kandidaat, geldig verklaard door het centraal stembureau van de gemeente Winterswijk. Minderjarigen mogen volgens de Kieswet op een kandidatenlijst gezet worden en ook gekozen worden, mits zij 18 worden gedurende de zittingsperiode van de gemeenteraad waarvoor wordt gestemd. In dit geval dus tussen maart 2022 en maart 2026. Ze worden pas geïnstalleerd op het moment dat ze 18 worden.

niet verplicht

De Raad van State meldt dat er inderdaad geen aanleiding was voor het centraal stembureau om de naam van de 15-jarige Lev Weikamp van de lijst te schrappen. Zo is toestemming van zijn ouders niet verplicht. Als dat we..

