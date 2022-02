Kamer vraagt zich af: heeft de huisarts wel tijd om een abortus te begeleiden?

Als huisartsen de abortuspil mogen verstrekken, is het de vraag of zij wel kunnen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen in de abortuswetgeving. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben daar bedenkingen bij.

Den Haag

Dat bleek woensdag, toen de Kamer begon met het debat over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD, om de abortuspil ook via de huisarts te verstrekken. Daarmee zouden vrouwen vaak dichter bij huis terecht kunnen voor een vroege abortus, tot negen weken zwangerschap, terwijl ze daarvoor nu naar de abortuskliniek of het ziekenhuis moeten. Behalve principiële bezwaren leven er in de Kamer ook praktische bedenkingen tegen het wetsvoorstel. Zo vragen sommige fracties zich af of huisartsen wel voldoende expertise kunnen opbouwen, en of ze er simpelweg wel tijd voor hebben. Ook vrezen sommige Kamerleden dat vrouwen het ongemakkelijk vinden om naar een verloskundige te moeten voor een echo, waar kan worden bepaald ho..

