PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na meldingen ongewenst gedrag

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op als Tweede Kamerlid. De afgelopen dagen kwamen meerdere meldingen binnen over ongewenst gedrag van de ex-FNV’er. De PvdA laat onafhankelijk onderzoek doen naar de kwestie.

‘Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen’, meldt zijn partij in een persverklaring. Van Dijk zelf laat weten: ‘In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, dan wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie.’

Een van de personen die een officiële klacht heeft ingediend bij de PvdA is kunstenares Katinka Simonse, ook bekend als Tinkebell. Ze heeft maandagavond een gesprek gehad met..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .