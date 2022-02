Kamer herdenkt GPV-leider Gert Schutte: ‘Preken vond hij voor de zondag in de kerk’

‘Een parlementaire reus’, noemde Kamervoorzitter Vera Bergkamp de overleden GPV-leider Gert Schutte dinsdag. Ze kenschetste zijn opstelling in Kamerdebatten als genuanceerd, maar zei ook dat hij ‘wantrouwend was jegens de dictatuur van de meerderheid’.

Premier Mark Rutte spreekt tijdens de herdenking in de Tweede Kamer van oud-GPV-leider Gert Schutte. Hij wordt daarbij geflankeerd door twee partijgenoten van Schutte die in het huidige kabinet zitten: minister Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen.

Den Haag

Schutte overleed op 25 januari op 82-jarige leeftijd. Dinsdag herdacht de Tweede Kamer hem, en daarbij waren ook Schuttes vrouw Rie, en een zoon en dochter aanwezig. ‘Gert Schutte was een man uit één stuk die stond voor zijn principes’, zei premier Mark Rutte bij de herdenking.

‘Maar toen hij de vraag kreeg of hij Nederland volledig zijn eigen Bijbelse normen en waarden zou opleggen, mocht zijn partij het ooit helemaal voor het zeggen krijgen, was het antwoord ‘nee’. Want, zei hij, en ik citeer: ‘Je mag mensen nooit dwingen iets te doen of na te laten wat ze in geweten niet kunnen verantwoorden.’ Met andere woorden: de ruimte om principieel te zijn, die voor hemzelf en zijn kiezers zo belangrijk was, gunde Gert Schutte ook a..

