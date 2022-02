Massale steun voor petitie tegen coronapas zet CU en CDA voor het blok. ‘Genoeg is genoeg’

Volgens voormalig staatssecretaris en CDA-Kamerlid Mona Keijzer is het tijd om de coronapas af te schaffen – per direct.

Den Haag

Ze wilde van buitenaf invloed uitoefenen op de politiek, zei Mona Keijzer vorige maand, toen ze besloot niet meer terug te keren als CDA-Kamerlid. In die missie is ze geslaagd. Haar petitie Onverdeeld Open, waarin ze het kabinet en de Tweede Kamer oproept de coronapas af te schaffen, is sinds vrijdag ongeveer 700.000 keer ondertekend – een ongekend aantal in zo’n korte tijd. Niet alleen notoire coronacritici ondertekenden het manifest, ook diverse hoogleraren, prominenten uit de cultuursector, medisch deskundigen en dominees.

Opvallend is de steun vanuit coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Tot de eerste ondertekenaars behore..

