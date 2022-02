Oud-topambtenaar evalueert evacuatie uit Afghanistan

Den Haag

Volgens de oppositie voldeed Frank de Grave niet aan het profiel ‘extern en onafhankelijk’. Als prominent VVD’er en voormalig minister van Defensie zou hij het werk van partijgenoten en oud-collega’s moeten evalueren. Met Maarten Ruys (67), een PvdA’er en voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hoopt het kabinet nu iemand te hebben gevonden die wel aan beide voorwaarden voldoet.

Ruys was tussen 2002 en 2008 de hoogste ambtenaar op het ministerie. Daarna ontwikkelde hij zich tot een soort brandweerman bij uitslaande ambtelijke branden. Zo werkte hij in 2009 als interim-directeur-generaal bij de Belastingdienst, nadat Jenny Thunissen had moeten opstappen uit onvrede over de ‘manage..

