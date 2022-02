Forse daling verblijfsvergunningen voor schrijnende gevallen sinds afschaffing ‘discretionaire bevoegdheid’ staatssecretaris

Den Haag

In de jaren daarvoor had de staatssecretaris van Justitie de mogelijkheid om in te grijpen bij schrijnende omstandigheden. Dat deden opeenvolgende bewindslieden honderden keren, niet zelden onder druk van media-aandacht. Sindsdien handelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de asielaanvragen volledig af. Die is volgens het ministerie van Justitie, na vragen van De Telegraaf, minder toeschietelijk.

Als staatssecretaris van Justitie maakte Klaas Dijkhoff (VVD) tussen 2015 en 2017 zo’n driehonderd keer gebruik van de discretionaire bevoegdheid, net zoals zijn voorganger Fred Teeven (VVD) tussen 2012 en 2015. Rita Verdonk, die als VVD-staatssecretaris naam maakte met streng vreemdelingenbeleid, besloot tussen 2003 en 2007 zo’n..

