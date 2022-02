Herstelbetaling voor miljoenen spaarders

Nederlanders die in de jaren 2017-2020 over meer dan 25.000 Ã 30.000 euro spaargeld beschikten (het vrijgestelde drempelbedrag), krijgen waarschijnlijk een deel van hun betaalde Box 3-belasting terug. Een Kamermeerderheid heeft daar woensdagavond bij staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) op aangedrongen.

Den Haag

Het kabinet zal het verzoek van de Kamer waarschijnlijk honoreren, omdat de vier coalitiepartijen per motie expliciet om een oplossing vroegen ‘die recht doet aan spaarders’. Van Rij belooft binnen twee maanden aan de Kamer te melden welke groep belastingplichtigen op compensatie kan rekenen. Vermogende Nederlanders die in de genoemde periode vooral effecten of vastgoed bezaten, krijgen waarschijnlijk geen, of veel minder belasting terug.

De Tweede Kamer debatteerde over de gevolgen van het Hoge Raad-arrest van 24 december. Dat was, in de woorden van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, ‘een midscheepse torpedo die de Box 3-belasting tot zinken bracht’. De hoogste rechtbank oordeelde dat de Nederlandse overheid spaarders onevenre..

