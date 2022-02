Militaire bijstand aan Oekraïne? ‘Wapens leveren zonder training is lege huls’

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bekijken samen met Dmytro Kuleba (Minister Buitenlandse Zaken van Oekraine) een herdenkingsmuur met fotoÕs van gesneuvelde soldaten tijdens een werkbezoek in Oekraine.

Den Haag

Het kabinet worstelt met de vraag hoe de oplopende spanningen in het oosten van Europa te benaderen. De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne is zorgwekkend. Ook gedraagt Rusland zich er steeds assertiever. Rutte IV wil wel helpen en spullen aanbieden, maar probleem is dat Defensie ze simpelweg niet heeft. De krijgsmacht kampt immers met behoorlijke tekorten.

Eerder werd bekend dat in april twee F-35’s (en een reservetoestel) van de Koninklijke Luchtmacht naar Bulgarije verkassen. De jachtvliegtuigen zijn direct inzetbaar om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen. Het wordt de eerste keer dat Defensie de nagelnieuwe F-35 inzet. Of het veel zoden aan de dijk zet is maar de vraag. CDA-Kamerl..

