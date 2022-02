Abortusarts moet zorgen voor zorgvuldig besluit als vaste bedenktijd verdwijnt

Den Haag

Door de bedenktijd flexibel te maken wordt volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ‘de volledige keuzevrijheid van de vrouw erkend’. ‘Waarom zou je denken dat vrouwen er nog niet goed over hebben nagedacht, voordat ze naar de arts gaan?’ Paternotte is een van de initiatiefnemers van het schrappen van de vaste bedenktijd van vijf dagen bij abortus. ‘Deze wetswijziging geeft ruimte voor een kortere, maar ook voor een langere beraadtermijn’, stelde Paternotte woensdag in de Tweede Kamer. ‘Kan een abortus ook op dezelfde dag? Ja, dat kan, mits de arts concludeert dat de vrouw vrijwillig en zonder druk van buiten tot haar besluit is gekomen, en het medisch veilig is.’

Vorige week, toen de Kamer ook al debatteerde over het initiati..

