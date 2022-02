Kamer trapt op de rem: streep door 2G en twijfel over houdbaarheid coronawet

Den Haag

Het lijkt over en uit voor 2G: nog voordat de Tweede Kamer officieel over het wetsvoorstel heeft gedebatteerd, schuift het kabinet de plannen op de lange baan. Officieel wil coronaminister Ernst Kuipers uitstel voor extra onderzoek naar de effectiviteit van 2G, maar de kans dat het systeem later alsnog wordt ingevoerd, lijkt klein. De reden: een Kamermeerderheid is tegen het wetsvoorstel, waardoor alleen mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van corona nog toegang zouden krijgen tot bepaalde evenementen, restaurants en cafés. Dinsdag sloot coalitiepartij ChristenUnie zich aan bij de tegenstanders van 2G. Volgens partijleider Gert-Jan Segers leidt ‘uitsluiting van ongevaccineerden’ tot een tweedeling in de samenleving. ‘Bovendi..

