ChristenUnie schorst raadslid na verdenking zedenmisdrijf

De ChristenUnie heeft een raadslid in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel geschorst omdat hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Dat maakte de partij donderdag bekend. Het gaat om Edwin van E., die op dit moment in hechtenis zit.

Bergum

Van E. werd op 25 november aangesteld als tijdelijk raadslid, als vervanger van iemand die ziek thuis zit. Van E. zou tot 17 februari raadslid blijven, maar liet op 6 januari per mail aan de ChristenUnie weten zijn werkzaamheden vanwege persoonlijke omstandigheden per direct neer te leggen. Hij liet hierbij ook weten dat hij zich terugtrok als kandidaat voor de verkiezingen in maart.

De ChristenUnie probeerde daarop contact met Van E. te leggen, maar slaagde hier niet in. Donderdag kreeg de partij echter te horen van een journalist van WaldNet dat Van E. op 21 december was gearresteerd op verdenking van een zedenmisdrijf.

Volgens de lokale website zou Van E. een seksdate hebben gehad met een elfjarig meisje..

