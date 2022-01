Tweede Kamer droomt voorzichtig van einde pandemie: ‘Gaat de goede kant op’

Hoelang nog vasthouden aan coronamaatregelen die vrijheden inperken, nu met de omikronvariant weliswaar de besmettingen door het dak schieten maar het relatief rustig blijft op de afdelingen intensive care? Bij het ingaan van een nieuwe fase in de pandemie vraagt de Tweede Kamer zich af of de oude maatregelen nog passen bij de laatste ontwikkelingen.

Den Haag

‘We’ zijn er nog niet, maar de Tweede Kamer durfde woensdag in het debat over het versoepelen van de lockdown voorzichtig te dromen van het einde van de coronapandemie.

Terwijl de Kamer voorheen over corona debatteerde met in het achterhoofd een zekere mate van angst dat het weer fout kon gaan met de besmettingen, durfden meerdere fracties hoopvol naar de komende maanden te kijken. Judith Thielen (VVD): ‘Het is te vroeg om te juichen, maar het lijkt erop dat het de goede kant op gaat.’

Het kabinet kondigde dinsdag versoepelingen aan voor de horeca, de cultuur en de sport. Een gedeeltelijke heropening, want de deuren moeten om tien uur ’s avonds dicht, het coronatoegangsbewijs keert terug en zitplaatsen zijn verplicht. Bij verp..

