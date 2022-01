Van Nieuwenhuizen wilde aanblijven als minister

Cora van Nieuwenhuizen was vast van plan om door te gaan als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, ook al had ze in de zomer al een baan aanvaard in de lobbysector. Premier Mark Rutte keurde het aanblijven van zijn partijgenoot goed, maar bedacht zich op het allerlaatste moment.

Den Haag

Dit blijkt uit interne stukken die na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door een burger naar buiten zijn gekomen. Over de carrièrestap van Van Nieuwenhuizen ontstond afgelopen zomer commotie. De VVD-bewindsvrouw was in augustus nog betrokken bij begrotingsonderhandelingen in het kabinet, terwijl toen bij premier Rutte al duidelijk was dat ze in de toekomst zou lobbyen voor branchevereniging Energie Nederland.

Door de nu geopenbaarde stukken wordt helder hoe dat kon gebeuren: nadat Van Nieuwenhuizen hem op 23 juli geïnformeerd had over haar nieuwe baan, stemde hij ermee in dat zijn partijgenoot in functie zou blijven tot het aantreden van een nieuw kabinet. Hij had er geen probleem mee dat een toekomstig lobbyist ..

