Belastingdienst stopt met heffing illegale ‘spaartaks’

Den Haag

De hoogste rechtbank oordeelde eind december dat de Box 3-belasting (vermogensrendementsheffing of ‘spaartaks’) illegaal is, omdat die in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat het opleggen van aanslagen en beschikkingen voor Box 3-belasting ‘tot nader order’ is opgeschort. Eerst moet de belastingheffing in lijn worden gebracht met het arrest van de Hoge Raad. Dat betekent dat het kabinet het Box 3-tarief (wellicht fors) moet verlagen.

geen bedragen

Dit kan de overheid miljarden euro’s gaan kosten. Van Rij spreekt van ‘grote budgettaire consequenties’, maar noemt in z..

