Lezingenreeks vernoemd naar Tjeenk Willink

De Raad van State komt met een reeks lezingen die vernoemd wordt naar PvdA-prominent Her­man Tjeenk Wil­link. Iedere twee jaar zal iemand spreken over de manier waarop de democratische rechtsorde in de praktijk werkt.

Den Haag

De eerste Herman Tjeenk Willink-lezing wordt in juni uitgesproken door de voormalige vicepresident van de Raad van State zelf. Het nieuws is bekendgemaakt naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag, zondag.

Tjeenk Willink zegt zelf dat hij altijd aandacht heeft gevraagd voor ‘de verbindingen’ in de democratische rechtsorde. ‘De verbindingen tussen de vertegenwoordigende en de maatschappelijke democratie, tussen het werk van de wetgever en van de rechter, tussen de werkelijkheid van het bestuur en de wereld waarin burgers leven, tussen democratie en rechtsorde’, laat hij in een verklaring weten. ‘Voor die verbindingen is iedereen verantwoordelijk en daardoor niemand specifiek aanspreekbaar. Dat is riskant zoals we inmiddels erv..

