De eerste minister uit Suriname

...Abraham Ellis, minister van Marine in het kabinet-Kuyper (1901-1905), was in Suriname geboren.

...Hij werd eerder als een oosterling dan als een Surinamer beschouwd.

De carrière van Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte IV, gaat gepaard met primeurs. In 2015 was hij de eerste zwarte burgemeester, van Almere. Nu is hij de eerste zwarte minister. Sinds honderd jaar, wordt er soms aan toegevoegd. Die toevoeging slaat op een andere minister van Surinaamse komaf, Abraham George Ellis. Hij was minister van Marine in het kabinet van Abraham Kuyper, dat aantrad in 1901. Ellis was er niet van het begin af aan bij. Hij begon op 16 maart 1903, drie maanden na het overlijden van zijn voorganger, Gerhardus Kruys.

Over de biografie van de nieuwe minister werd niet geheimzinnig gedaan. Bij zijn benoeming meldde de Staat..

