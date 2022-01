Ruttes onvermijdelijke EU-draai: ‘Sobere lijn van Wopke Hoekstra in de eurozone is voorbij’

Maandag debuteert Sigrid Kaag in de eurogroep. Sterker dan haar voorgangers pleit de nieuwe minister van Financiën voor Europese samenwerking. Daarmee illustreert zij de nieuwe EU-koers in Den Haag.

Minister Sigrid Kaag is pro-EU. Het vierde kabinet van premier Rutte, met Kaag als vicepremier, is meer voor Europese samenwerking dan de drie voorafgaande. Rutte sorteerde daar al langer op voor.

Brussel

Wopke Hoekstra is niet langer de baas op het Nederlandse departement van Financiën. Het vertrek van de minister die de Italianen in de coronapandemie verweet dat ze hun financiën niet op orde hadden, drong in Italië meteen door na de presentatie van het Haagse coalitieakkoord. ‘De sobere lijn van Wopke Hoekstra in de eurozone is voorbij’, viel de Italiaanse journalist David Carretta op in het coalitieakkoord.

In het dagblad Il Foglio noteerde de correspondent in Brussel dat de partijen in het nieuwe Nederlandse kabinet dezelfde zijn als in de vorige coalitie, ‘maar het programma is heel anders en draagt duidelijk het stempel van D66’. Het akkoord maakt niet alleen ‘een einde aan de ‘‘zuinige’’ status van Nederland’, ..

