Rekenkamer: parlement dreigt zicht op miljardenuitgaven te verliezen

De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het nieuwe kabinet op het punt staat om miljardenuitgaven te onttrekken aan het toezicht door de Tweede Kamer. Als Kamerleden niet opletten, hebben ze binnenkort weinig meer te zeggen over grote delen van het financieel beleid, vrezen de rekenmeesters. ‘Dat lijkt ons in democratisch opzicht ongewenst.’

Minister Wopke Hoekstra draagt zijn taken over aan Sigrid Kaag tijdens de ceremoniële overdracht op het ministerie van Financiën.

Den Haag

Dat schrijft Rekenkamer-president Arno Visser in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De Rekenkamer wordt geacht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid te controleren. Dat kost geregeld veel moeite. Vaak stelde de Rekenkamer in de afgelopen jaren vast dat de overheid de informatievoorziening niet op orde heeft, waardoor het niet mogelijk is om te controleren waar belastinggeld precies aan wordt besteed en of het doel treft.

Visser vreest nu dat het in de komende jaren nog ingewikkelder wordt, omdat het nieuwe kabinet kiest voor tientallen miljarden aan extra uitgaven via speciale fondsen. Zo komt er een fonds voor stikstofreductie en natuurherstel (25 miljard euro) en een fon..

