Het kabinet probeert een opstand te voorkomen, dus gaat Nederland weer (een beetje) open

Met winkelen op afspraak, versoepelingen voor de sportsector en de kappers en het heropenen van het mbo en hoger onderwijs hoopt het kabinet de groeiende onrust over de harde lockdown te beteugelen. Of dat genoeg zal zijn? ‘Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden.’

Den Haag

Premier Mark Rutte en OMT-chef Jaap van Dissel overlegden donderdag in het Catshuis, voor het eerst met de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers en de nieuwe onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Bronnen rond het kabinet spreken van misschien wel de lastigste beslissing waar de beleidsmakers in de coronacrisis voor hebben gestaan: hoelang kan het kabinet nog offers vragen van het land nu de torenhoge besmettingscijfers niet lijken te leiden tot een overbelasting van de zorg?

Nederland ging op 19 december op slot, omdat het te laat begon met boosteren, de deltavariant nog oprukte en er nog veel onduidelijk was over de nieuwe omikronmutatie. Een maand later zit in West-Europa alleen Nederland in een lockdown. Het Verenigd Koninkrijk, S..

