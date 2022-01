Groningse politiek verzet zich tegen extra gaswinning, staatssecretaris Vijlbrief nu al in lastig parket

De Provinciale Staten van Groningen hebben zich woensdagavond uitgesproken tegen de extra gaswinning in hun provincie. Ze eisen dat het kabinet die terugdraait, of dat de opbrengsten naar de Groningers terugvloeien. Ook de gemeenteraad van de stad Groningen is tegen de extra gaswinning.

De provincie en gemeente verhogen zo de druk op de kersverse staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. De komende dagen vergaderen ook andere Groningse gemeenten over het besluit om extra gas uit het Groningenveld te halen. Het is te verwachten dat ook zij de druk op Den Haag om het besluit te herzien verder opvoeren.

Als Vijlbrief alsnog het besluit doorzet om dit jaar dubbel zo veel gas te winnen als gepland, jaagt hij belangrijke politieke gesprekspartners tegen zich in het harnas. De staatssecretaris brengt volgende week een bezoek aan de provincie.

