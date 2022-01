Brengt Ernst Kuipers Nederland weer in beweging?

De fitnessruimte in zijn ziekenhuis hield hij open om personeel fysiek en mentaal gezond te houden. De sportsector kijkt daarom hoopvol naar de entree van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn én Sport: Ernst Kuipers.

Sportorganisaties vroegen dinsdag op het Plein in Den Haag aandacht voor het maatschappelijke belang van sporten. Zij willen het kabinet ervan overtuigen sport als essentiele sector te erkennen en de sportscholen weer te openen.

Den Haag

De verontwaardiging onder sportschoolhouders was groot toen het Algemeen Dagblad dit weekend ontdekte dat de fitnessruimte in het Erasmus MC wél nog steeds open is. ‘Sport houdt het personeel fit en het geeft ze een uitlaatklep’, lichtte een woordvoerder van het ziekenhuis toe.

Het besluit de gym open te houden, werd genomen door de raad van bestuur. De toenmalig voorzitter van die raad van bestuur, Ernst Kuipers, is sinds maandag minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geen coronaminister, beklemtoonde hij. Er is een langetermijnvisie nodig op hoe we kunnen leven met met het virus dat voorlopig niet meer weg gaat. Ook wil de kersverse D66-bewindsman meer aandacht voor preventie: voorkomen dat mensen ziek w..

