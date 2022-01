Doorrekening coalitieakkoord: het kabinet laat een forse rekening achter

Den Haag

Dat blijkt uit een doorrekening van het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie die het planbureau dinsdag heeft gepresenteerd.

De hoge schuld is volgens de economen van het CPB niet houdbaar. Dat betekent dat volgende kabinetten moeten bezuinigen of de belastingen voor burgers en bedrijven moeten verhogen.

In de berekeningen van het CPB laat de coalitie Nederland in 2025 achter met een begrotingstekort van 2,7 procent (van het nationaal inkomen), net onder de Europese grens van 3 procent. Zonder ingrijpen lopen die tekorten jaar in, jaar uit door, met als gevolg een forse staatsschuld in 2060.

Het planbureau denkt daarnaast dat sommige uitgaven die volgens het kabinet tijdelijk zijn, uiteindelijk lang..

